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Боевое оружие не будет использоваться в ядерных учениях НАТО

В НАТО заявили, что не планируют использовать боевое оружие при ядерных учениях
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Фото: Global Look Press/Capt. Tobias Cukale
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Боевое оружие в плановых ядерных учениях НАТО «Стойкий полдень» использоваться не будет. Об этом в пятницу, 14 октября, говорится в распространенном заявлении Североатлантического альянса.

«Применение ядерного оружия возможно только в порядке ответа на нападение»
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков — о столкновении с НАТО, диалоге с США по СНВ-3 и обмене заключенными

«Боевое оружие не будет использоваться», — заявили в НАТО.

Отмечается, что начинающиеся учения являются плановыми, регулярными и не связаны с текущими мировыми событиями.

Учения пройдут с 17 по 30 октября. В них примут участие 14 стран и до 60 военных самолетов. В НАТО также указали, что учебные полеты в рамках учений будут осуществляться над Бельгией, Северным морем и Великобританией.

Ранее, 11 октября, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в скором времени НАТО организует плановые учения по ядерным силам сдерживания якобы с целью предотвращения эскалации.

1 октября стартовали двусторонние учения «Стойкий полдень» с участием военно-морских кораблей Японии и США.

Посол России в Японии Михаил Галузин назвал угрозой военные учения стран НАТО у дальневосточных границ РФ. По его словам, альянс при поддержке Японии начал получать постоянную прописку в акваториях и воздушном пространстве в непосредственной близости от России.

При этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ядерные учения НАТО и Японии у дальневосточных границ России не являются чрезвычайным событием. Он также отметил, что в ходе этих учений происходит отработка ядерного компонента, что является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, так как к учебно-тренировочной деятельности привлекается персонал неядерных стран.

5 октября директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев отметил, что линия на продвижение потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется. Процесс идет с опорой на региональных «фокусных партнеров» — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которые США и Великобритания рассматривают в качестве связующих элементов, сказал дипломат.

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