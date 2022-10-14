Политолог объяснил критику стран ЕС в адрес Борреля из-за заявлений о России

В Евросоюзе (ЕС) существует единая позиция относительно России и Украины, но в некоторых моментах могут возникать разногласия. Это приводит к критике в адрес главы евродипломатии Жозепа Борреля. Об этом генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов рассказал в пятницу, 14 октября.

«Определенный консенсус в Европейском союзе в отношении конфликта России и Украины существует. На этом консенсусе, в частности, основана политика санкций, которая сейчас проводится, и заявления Европейской комиссии, которые делают председатель и верховный комиссар по международным делам. Параметры консенсуса достаточно понятны», — рассказал политолог в беседе с Lenta.Ru.

Кортунов добавил, что дьявол кроется в деталях и существуют разные оттенки позиции, которые далеко не всегда совпадают.

Он отметил, что некоторые выступают за более активный диалог с Москвой, а другие считают, что не надо его вести по крайней мере с президентом России Владимиром Путиным.

«Кто-то полагает, что ЕС делает слишком мало, кто-то, наоборот, считает, что ЕС достиг максимума в поддержке, которую он может оказать Украине», — сказал Кортунов.

Полного единства быть не может, потому что Европейский союз — большая структура, утверждает Андрей Кортунов.

«У стран, которые его составляют, разные интересы и разные приоритеты. Разногласия, конечно, возникают. Самому Боррелю бывает трудно следовать какому-то единому общему знаменателю. Критика в его адрес всегда была и будет продолжаться независимо от того, какую позицию он будет занимать», — заключил политолог.

Накануне глава евродипломатии в четверг пообещал, что коллективный Запад даст мощный военный ответ в том случае, если Россия использует ядерное оружие против Украины. Однако уточнил, что ответ не будет ядерным, передает RT.

В тот же день сотрудник издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман со ссылкой на источник заявил, что Европейский союз (ЕС) не разделяет позицию главы евродипломатии Жозепа Борреля относительно реакции на возможное применение ядерного оружия РФ на Украине. Он отметил, что Боррель не имел полномочий заявлять о вариантах ответа.

Также в четверг президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что Франция не будет применять ядерное оружие против России, в случае если та нанесет ядерный удар по Украине, доктрина страны не включает подобные атаки.

21 сентября Владимир Путин в телеобращении обратил внимание на высказывания некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России ядерного оружия. Он подчеркнул, что со стороны Запада в ход пошел ядерный шантаж.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных.

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