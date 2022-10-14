Алиев осудил заявление Макрона о роли России в отношениях Баку и Еревана

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев 14 октября осудил заявление президента Франции Эммануэля Макрона о якобы дестабилизирующей роли России в отношениях Баку и Еревана.

Алиев уточнил, что после слов Макрона Париж не сможет играть какую-либо роль в нормализации азербайджано-армянских отношений.

«В результате посреднической деятельности российской стороны, я хотел бы это особо отметить, что именно российская сторона вышла с предложением о прекращении огня, — некоторые приписывают это другим странам, что является совершенно безосновательным, — боестолкновения <...> были остановлены», — добавил Алиев.

Накануне Макрон в интервью каналу France 2 обвинил Россию в целенаправленном нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе с целью дестабилизации ситуации в кавказском регионе.

Президент России Владимир Путин заявил, что подобные заявления неприемлемы. По его мнению, в заявлениях Макрона отсутствует понимание самого хода конфликта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова добавила, что такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре 2022 года Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.