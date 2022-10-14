Эрдоган анонсировал создание в Турции международного газового хаба в кратчайшие сроки

Международный газовый хаб в Турции будет создан в кратчайшие сроки. Об этом 14 октября заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наиболее подходящим местом для центра является Фракия. Вместе с президентом РФ Владимиром Путиным мы дали указание министрам энергетики начать соответствующие работы. Ни о каких задержках не может быть речи, наши товарищи проведут необходимые переговоры и сразу начнут работу», — приводит его слова телеканал TRT Haber.

Эрдоган также отметил, что в вопросе обеспечения безопасности будут приняты все необходимые меры. По его словам, предварительные работы в этом направлении уже ведутся.

13 октября Путин на переговорах с Эрдоганом в Астане заявил, что для поставок газа в Европу самым надежным маршрутом является путь через Турцию. Тогда же глава «Газпрома» Алексей Миллер подчеркнул, что Черное море в настоящий момент является более безопасным по сравнению с другими маршрутами для транзита газа.

Днем ранее российский президент заявил о возможности создать турецкий энергетический хаб для поставок топлива на европейские рынки. Путин заявил, что утраченный после аварий объем транзита по «Северным потокам» Россия могла бы переместить в регион Черного моря. Новые маршруты станут главными в поставках газа в Европу, добавил он.

Комментируя это заявление, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил в беседе с «Известиями», что создать хаб технически реально. Однако необходимо иметь газотранспортную инфраструктуру на территории Евросоюза, которая позволяла бы прокачивать эти объемы газа, и намерение Евросоюза покупать голубое топливо.

Идея о создании газового хаба в Турции возникла после того, как 26 сентября была обнаружена утечка газа сразу на двух российских экспортных газопроводах — «Северном потоке» и «Северном потоке – 2». Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в тот день были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Несколько европейских стран проводят расследование обстоятельств инцидента и сходятся во мнении о намеренной диверсии. Россию до расследования и материалов дела не допустили, что, как указали в Москве, ставит под сомнение его объективность.