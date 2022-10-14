Скончался режиссер фильма «Чистота крови» Джефф Барнаби

В Канаде умер режиссер, сценарист и музыкант Джефф Барнаби. Об этом 13 октября сообщил The Deadline.

Кинодеятель скончался в Монреале от рака 13 октября в возрасте 46 лет. У режиссера остались жена Сара Дель Серонде и сын Майлз.

Как отмечает НСН, Джефф Барнаби родился в 1976 году в Квебеке. Свою карьеру он начал с производства короткометражных фильмов. Первую свою полнометражную картину Барнаби выпустил в 2013 году, она называлась «Рифмы для молодых вурдалаков». Фильм критиковал систему школ-интернатов в Канаде.

Другим известным проектом режиссера стал фильм ужасов «Чистота крови», над которым Барнаби трудился в течение 12 лет. В нем к пандемии оказались невосприимчивы только индейцы. Работа была удостоена шести наград Canadian Screen Awards и была продана в десятки стран.