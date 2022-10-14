Киносети выступили против законопроекта о принудительном лицензировании контента

Крупнейшие российские киносети и другие участники рынка выступили против законопроекта о принудительной лицензии на контент. Соответствующее письмо они направили премьер-министру России Михаилу Мишустину, сообщают «Бюллетень кинопрокатчика».

Авторами обращения стали, в частности, объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино», «Каро» и «Синема стар», видеосервисы Start и «МТС медиа», а также Ассоциация продюсеров кино и телевидения.

Соответствующий законопроект, внесенный в августе, подразумевает принудительное лицензирование контента, который создали компании из недружественных стран. Предполагается, что мера будет действовать в отношении произведений, отозванных правообладателем. Согласно инициативе, принудительную лицензию можно будет получить через суд.

Выступившие против законопроекта участники рынка подчеркнули, что законопроект не уточняет, каким именно образом пользователи будут получать исходные материалы, поскольку правообладатели их предоставлять не будут. Таким образом, пользователь будет вынужден получать доступ к контенту нелегальным способом, а значит, с точки зрения законодательства он всё равно станет нарушителем исключительных прав.

Эта ситуация может привести к расцвету пиратства, говорится в обращении к Мишустину.

Как отметил обозреватель «Известий» Сергей Сычев, сложившаяся ситуация является несколько парадоксальной.

«Представители крупнейших киносетей умоляют не вводить закон о принудительном лицензировании контента, а законопроект о нем всё равно рассматривается. И сейчас известно, что именно для кинотеатров такое лицензирование хотят ввести в первую очередь. Получается, что кинотеатры, которые большей частью у нас в стране коммерческие, окажутся в сложной ситуации», — подчеркнул он.

По словам Сычева, если кинотеатры начнут показывать контент, который нарушает международное авторское право, то, как они сами отмечают, ничего на этом не заработают, потому что без маркетинга даже блокбастеры ничего не собирают. Кроме того, существование закона о принудительном лицензировании лишит кинотеатры контрактов с другими поставщиками контента, которые продолжают работать в России легально.

«С точки зрения простого потребителя, всё предельно просто: хочется в декабре посмотреть новый «Аватар» в формате IMAX, и, значит, нужно дать кинотеатрам возможность его показывать. Но это не ситуация, в которой клиент всегда прав как минимум потому, что ни одной легальной копии «Аватара» всё равно в стране не будет, а прелесть «пиратских» показов сегодня далеко не всем очевидна», — добавил обозреватель «Известий».

В августе канадская компания IMAX, ушедшая из России этим летом, запретила показывать российские фильмы в одноименном формате. Генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин выразил мнение, что компания вернется в Россию при первой же возможности, но российские прокатчики собираются пересмотреть условия сотрудничества с целью исключить вероятность одностороннего ухода.

Крупнейшие мировые кинокомпании, в том числе Warner Bros., Disney и Universal, с марта приостановили показы своих новинок в России.