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Диетолог предупредил об опасности куриных яиц для здоровья

Диетолог Поляков: куриные яйца могут вызывать аллергические реакции
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Фото: Global Look Press/dpa/Sven Hoppe
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Врач-диетолог, эндокринолог, психолог Антон Поляков рассказал, что куриные яйца могут вызывать аллергию и аутоиммунные заболевания.

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В беседе с ИА «Ура.ру» в пятницу, 14 октября, специалист уточнил, что от 20 до 50% людей в мире имеют аллергическую реакцию на яйца. Не всегда она проявляется в виде высыпаний или отека тканей.

По словам врача, аллергия на яйца может быть выражена в виде аутоиммунных заболеваний, синдрома хронической усталости, нарушения работы иммунной системы, а также нарушения эмоционального состояния и других симптомов, сообщает телеканал «360».

Поляков посоветовал куриные яйца заменить на перепелиные или гусиные, если после употребления куриных у человека начинаются проблемы со здоровьем, пишет «Москва 24».

Врач также объяснил, что лецитин, который находится в яйцах, может превратиться в триметиламиноксид — вещество, повышающее риски сердечно-сосудистых заболеваний.

В августе врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не мыть куриные яйца, перед тем как убрать их в холодильник. Специалист пояснила, что перед хранением нельзя мыть яйца, поскольку повреждается защитный слой и в них может попасть сальмонелла. Лучше всего, по словам врача, мыть куриные яйца перед готовкой.

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