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Джабаров рассказал о возможных проблемах ВСУ с наводкой оружия без Starlink

Джабаров: без Starlink ВСУ не смогут наводить оружие по координатам со спутников
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Решение Илона Маска не оплачивать обслуживание системы Starlink на Украине станет мощным ударом по обороноспособности страны, так как украинская армия не сможет наводить оружие по координатам, предоставляемым спутниками. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

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«Для Украины это будет мощный удар для обороноспособности страны <…> ВСУ не смогут наводить вооружение по координатам, предоставляемым спутниками», — сказал он «РИА Новости».

Сенатор добавил, что бесконечная «халява» для Киева продолжаться не могла. По его словам, государственные структуры США также задумаются о постоянной финансовой поддержке украинской армии.

«Я думаю, что этого следовало ожидать, что эйфория после временных успехов на харьковском направлении прошла. Россия сгруппировалась и переходит в контрнаступление», — отметил он.

Джабаров подчеркнул, что на Западе начинают задумываться, нужно ли тратить столько средств непонятно во имя чего. Парламентарий считает, что следует ожидать цепной реакции.

Информация о том, что SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине, накануне появилась в американских СМИ. Сообщалось, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн — а такие показатели не соответствуют возможностям компании.

Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

В пятницу Илон Маск подтвердил, что компания не в состоянии оплачивать работу Starlink на Украине. На своей странице в соцсети он подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».

Также предприниматель заявил, что в ситуации с Starlink компания следует совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Тот ранее в нецензурной форме посоветовал Маску убираться к черту.

Эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Илон Маск таким образом стремится дистанцироваться от ситуации на Украине. По его словам, в этом случае вряд ли речь идет о технологической части работы Starlink.

Ранее, 7 октября, стало известно, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Илон Маск заявил, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

Как отмечал в июле американский начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд, Starlink обеспечила важную линию связи для вооруженных сил Украины. Он пояснил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

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