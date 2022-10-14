Джабаров рассказал о возможных проблемах ВСУ с наводкой оружия без Starlink
Решение Илона Маска не оплачивать обслуживание системы Starlink на Украине станет мощным ударом по обороноспособности страны, так как украинская армия не сможет наводить оружие по координатам, предоставляемым спутниками. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
«Для Украины это будет мощный удар для обороноспособности страны <…> ВСУ не смогут наводить вооружение по координатам, предоставляемым спутниками», — сказал он «РИА Новости».
Сенатор добавил, что бесконечная «халява» для Киева продолжаться не могла. По его словам, государственные структуры США также задумаются о постоянной финансовой поддержке украинской армии.
«Я думаю, что этого следовало ожидать, что эйфория после временных успехов на харьковском направлении прошла. Россия сгруппировалась и переходит в контрнаступление», — отметил он.
Джабаров подчеркнул, что на Западе начинают задумываться, нужно ли тратить столько средств непонятно во имя чего. Парламентарий считает, что следует ожидать цепной реакции.
Информация о том, что SpaceX перестанет финансировать работу Starlink на Украине, накануне появилась в американских СМИ. Сообщалось, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн — а такие показатели не соответствуют возможностям компании.
Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.
В пятницу Илон Маск подтвердил, что компания не в состоянии оплачивать работу Starlink на Украине. На своей странице в соцсети он подчеркнул, что SpaceX не требует возместить прошлые расходы, однако «не может бесконечно финансировать существующую систему».
Также предприниматель заявил, что в ситуации с Starlink компания следует совету бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника. Тот ранее в нецензурной форме посоветовал Маску убираться к черту.
Эксперт в сфере информационных технологий Дмитрий Бевза в беседе с «Известиями» выразил мнение, что Илон Маск таким образом стремится дистанцироваться от ситуации на Украине. По его словам, в этом случае вряд ли речь идет о технологической части работы Starlink.
Ранее, 7 октября, стало известно, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Илон Маск заявил, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.
Как отмечал в июле американский начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд, Starlink обеспечила важную линию связи для вооруженных сил Украины. Он пояснил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.