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Лукашенко сделал «замечание» президенту Казахстана Токаеву

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита Содружества Независимых Государств (СНГ), который проходит 14 октября в Астане, сделал замечание президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

Обращаясь к Токаеву, Лукашенко поинтересовался у него, почему он не объявил, что должность исполнительного секретаря СНГ изменится на генерального секретаря СНГ. «Касым-Жомарт Кемелевич, а что вы не объявили? Мы генсека избрали, а вы не объявили», — поинтересовался Лукашенко.

В ответ на это Токаев с улыбкой на лице ответил: «Александр Григорьевич, у вас теперь любимое занятие критиковать председателя?». И после этого сообщил, что в узком формате лидеры стран СНГ обсуждали вопрос о переименовании должности исполнительного секретаря СНГ в должность генерального секретаря СНГ.

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Заседание Совета глав государств СНГ проходит в пятницу, 14 октября, в столице Казахстана. В официальной церемонии открытия в Астане принимают участие лидеры России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Туркмении.

Ранее на саммит глав государств СНГ прибыл президент России Владимир Путин. Он обсуждает с коллегами вопросы безопасности и экономическое сотрудничество. В частности, он сообщил о том, что экономические обмены со странами СНГ расширяются даже на фоне санкций, товарооборот увеличился в первом полугодии на 7%

При этом в саммите не участвует Украина. Комментируя нежелание Киева участвовать в саммите, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина заинтересована в подрыве всех связей, которые существуют на пространстве СНГ.

Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества. При этом Киев не делал официального уведомления о выходе из организации. До этого, 7 октября, в Санкт-Петербурге завершился неформальный саммит лидеров стран СНГ. Он прошел в день рождения Путина, которому в этот день исполнилось 70 лет, и стал важным мероприятием в контексте подготовки к запланированному саммиту СНГ в Астане.

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