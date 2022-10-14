Сальдо заявил об отсутствии строгой рекомендации покинуть Херсонскую область

Строгой рекомендации покинуть Херсонскую область нет. Об этом 14 октября заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«Строгой рекомендации нет, есть обычная рекомендация, потому что строгая рекомендация — это надо прямо сказать: «Берите всё и уезжайте». Но это не нужно, потому что жизнь продолжается. Абсолютно добровольное дело», — сказал он в эфире «России 24».

Сальдо отметил, что условия для отъезда в другие регионы России созданы и ими можно воспользоваться при желании.

«Я уверен, что это всё скоро закончится. Но пока, чтобы не мешать военным, или может быть кто-то боится прилета ракет, именно поэтому создана такая ситуация, когда желающие могут поехать на территорию других регионов РФ», — добавил губернатор.

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о рекомендации жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных во время зачистки территории от вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство России организует помощь для выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. Тех граждан, которые решат остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.

В тот день в регионе был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан. Также сообщалось по крайней мере о пяти взрывах в небе над Херсонской областью.

7 октября ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетный удар пришелся по автобусу с мирными жителями, в результате пять человек погибли, пять пострадали.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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