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Сальдо заявил об отсутствии строгой рекомендации покинуть Херсонскую область

Сальдо: условия для отъезда в другие регионы России созданы и ими можно воспользоваться при желании
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Строгой рекомендации покинуть Херсонскую область нет. Об этом 14 октября заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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«Строгой рекомендации нет, есть обычная рекомендация, потому что строгая рекомендация — это надо прямо сказать: «Берите всё и уезжайте». Но это не нужно, потому что жизнь продолжается. Абсолютно добровольное дело», — сказал он в эфире «России 24».

Сальдо отметил, что условия для отъезда в другие регионы России созданы и ими можно воспользоваться при желании.

«Я уверен, что это всё скоро закончится. Но пока, чтобы не мешать военным, или может быть кто-то боится прилета ракет, именно поэтому создана такая ситуация, когда желающие могут поехать на территорию других регионов РФ», — добавил губернатор.

Ранее в этот день заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о рекомендации жителям выехать в другие регионы РФ для обеспечения маневренности военных во время зачистки территории от вооруженных сил Украины (ВСУ).

13 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство России организует помощь для выезда жителей Херсонской области в другие регионы страны. Тех граждан, которые решат остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем.

В тот день в регионе был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ, две ракеты были сбиты системой ПВО, одна прилетела в район Камышан. Также сообщалось по крайней мере о пяти взрывах в небе над Херсонской областью.

7 октября ВСУ обстреляли район Дарьевского моста, выпустив четыре ракеты из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Ракетный удар пришелся по автобусу с мирными жителями, в результате пять человек погибли, пять пострадали.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских военных. Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума.

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