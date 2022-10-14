Синоптики спрогнозировали похолодание в Ростовской области
Синоптики предупредили о похолодании в выходные на территории Ростовской области. Несмотря на понижение температуры, осадки не ожидаются.
Согласно прогнозам, в ночь на 15 октября ожидается +5 градусов. Сотрудники Гидрометцентра рекомендовали жителям региона выбирать более теплую одежду при выходе на улице. В дневные часы температура составит до +15 градусов. При этом усилится ветер.
В ночь на 16 октября вновь ожидается +5 градусов, днем столбики термометров поднимется до +14 градусов, пишет RostovGazeta.
Ранее синоптики предупредили о заморозках до –6 градусов на территории ХМАО. В большинстве районов пройдут дожди с мокрым снегом.