В ЛНР заявили об уверенном освобождении Артемовска

Союзные силы уверенно освобождают город Артемовск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 октября заявил офицер народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Сейчас на окраинах и в самом населенном пункте Артемовск идут активные боевые действия. Наши подразделения слаженными действиями вытесняют противника на северо-запад и западную часть города. Наши силы уверенно идут и освобождают данный населенный пункт», — сказал он ТАСС.

Ранее в этот день Марочко сообщил, что разведка ЛНР зафиксировала прибытие в район Артемовска боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты. По его словам, участники группы должны не допустить отступление вооруженных сил Украины (ВСУ) с занятых позиций.

Также накануне Марочко рассказал, что украинские военные дезертируют из Артемовска, оставляя свои позиции. Он отметил, что основными причинами дезертирства стали низкое морально-психологическое состояние военнослужащих, критические потери и утрата связи с командованием.

13 октября штаб территориальной обороны ДНР сообщил об освобождении населенных пунктов Опытное и Иванград на артемовском направлении.

Ранее, 5 октября, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об отступлении украинских военных из Артемовска из-за невозможности удерживать ранее занятые позиции.

3 октября появились кадры с отступающими из Артемовска украинскими солдатами. На видео один из них заявил, что «выходит из ада».

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».