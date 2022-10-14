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В зоопарке Нижегородской области рассказали об инциденте с нападением льва

Директор зоопарка в Нижегородской области рассказал подробности инцидента с нападением льва на сотрудницу
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Нападение львицы на сотрудницу зоопарка «Маленькая страна» в Балахне (Нижегородская область) произошло не из-за проявление агрессии, животное просто играло. Об этом в пятницу, 14 октября, «Известиям» рассказал директор зоопарка Юрий Лысяк.

«Львица молодая, она игралась <...> Если бы она хотела ее убить или нанести какие-то увечья, то поверьте, это бы случилось. Нет, львица именно игралась, потому что у нее (сотрудницы. — Ред.) нет рваных ран. Ну и соответственно, травмы такого же характера — волосы, скальп частично снят. Везде царапины по всему телу», — объяснил он.

По словам Лысяка, инцидент произошел из-за нарушения техники безопасности сотрудниками, которые зашли в вольер к хищникам, не убедившись, что отсечка на двери была окончательно закрыта.

«Сотрудница убиралась, второй сотрудник тоже убирался, потому что к хищникам по два сотрудника входят. Она была рядышком с отсечкой, львица схватила ее за волосы лапой, дернула ее на себя, отсечка отодвинулась, они утащили ее к себе», — рассказал директор зоопарка.

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В учреждение экстренно вызвали вневедомственную охрану. У прибывших стоял выбор — или спасти сотрудницу или оставить львицу в живых. При этом снотворное применить охране не удалось.

Пострадавшая, по словам Лысяка, находится в реанимации, пришла в себя, может говорить и есть. Она находится в состоянии шока, подчеркнул директор.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. По факту нападения львицы Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

21 июля в Мытищах (Московская область) обезьяна сбежала из частного зоопарка и набросилась на гулявшую по улице двухлетнюю девочку. У пострадавшей диагностировали рваные раны на руках и ногах, ребенка доставили в реанимацию. Предполагалось, что животное сбежало во время ремонта вольера.

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