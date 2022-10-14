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Программу расселения аварийного жилья расширят в ЯНАО

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Власти Ямало-Ненецкого округа (ЯНАО) приняли решение включить дополнительные дома в программу расселения аварийного жилья. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства региона.

Дополнительные объемы расселения будут предусмотрены до 2028 года. В связи с этим потребуется привести в соответствие некоторые пункты программы по переселению из аварийного жилищного фонда. В общей сложности условия проживания улучшат 105 687 человек.

Всего до 2028 года в ЯНАО расселят почти 1,75 млн кв. м аварийного жилья. Общее финансирование реализации программы с 2019 по 2028 год составит 210 млрд рублей.

В начале октября сообщалось, что Сахалинская область получила 2,2 млрд рублей на программу расселения аварийного жилья. Получение финансовой поддержки обусловлено тем, что региону удалось ускоренно закрыть первый этап программы. В 2022 году новоселье должны отметить свыше 5 тыс. человек.

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