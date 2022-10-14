Похолодание до -6 градусов прогнозируют в ХМАО в выходные

Синоптики предупредили жителей Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) о похолодании и снегопаде в выходные. Температура воздуха опустится до –6 градусов.

По данным Гидрометцентра, в отдельных районах региона ожидается туман. Скорость ветра достигнет 9 м/с. Температура воздуха ночью 15 октября составит –1…+4 градуса, при прояснениях вероятны заморозки до –6 градусов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». В дневные часы температура вырастет до +6…+11 градусов.

16 октября в большинстве районов ХМАО пройдут дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью составит –1…+4 градуса, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +9 градусов.

Ранее в этот день в Оренбурге отменили общегородские субботники из-за погодных условий. Уборке города мешают дожди и слякоть.