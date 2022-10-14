МИД РФ прокомментировал ядерные учения НАТО у границ России

Ядерные учения НАТО и Японии у дальневосточных границ России не являются чрезвычайным событием. Об этом 14 октября заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Еще раз подчеркну, что в этом нет «чрезвычайщины», это регулярно проводимые мероприятия. Конечно, их сценарии могу отличаться, не всегда по одному и тому же порядку и последовательности всё это проходит», — сказал он журналистам.

Рябков отметил, что в ходе этих учений происходит отработка ядерного компонента, что является нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия, так как к учебно-тренировочной деятельности привлекается персонал неядерных стран.

«Но это только один небольшой элемент того, что натовцы осуществляют регулярно. Мы, безусловно, внимательно это отслеживаем и учитываем в подходе к данной тематике и пониманию того, что может происходит с натовской стороны», — добавил Рябков.

Двусторонние учения «Стойкий полдень» с участием военно-морских кораблей Японии и США стартовали 1 октября.

13 октября посол России в Японии Михаил Галузин назвал угрозой военные учения стран НАТО у дальневосточных границ РФ. По его словам, альянс при поддержке Японии начал получать постоянную прописку в акваториях и воздушном пространстве в непосредственной близости от России.

Неделей ранее, 5 октября, директор третьего департамента Азии МИД РФ Николай Ноздрев отметил, что линия на продвижение потенциала НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе уже четко оформляется. Процесс идет с опорой на региональных «фокусных партнеров» — Австралию, Японию, Южную Корею и Новую Зеландию, которые США и Великобритания рассматривают в качестве связующих элементов, сказал дипломат.

24 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Южно-Китайское море может стать следующей «линией обороны» НАТО. Он напомнил о постоянном продвижении блока на восток с момента распада СССР. По словам министра, альянс уже «обороняется в сотнях и тысячах километров от той линии, которая была всем понятна».