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Правительство поручило завершить восстановление Крымского моста до 1 июля 2023 года

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Правительство России определило компанию, которая займется восстановлением Крымского моста, работы поручено закончить к 1 июля 2023 года. Распоряжение об этом в пятницу, 14 октября, опубликовано на официальном портале правовой информации.

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«Определить ООО «Нижнеангарсктрансстрой» единственным исполнителем осуществляемых в 2022 и 2023 годах ФКУ «Управление федеральных и автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства» закупок работ по проектированию и восстановлению <...> разрушенных элементов транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста в акватории Керченского пролива», — указывается в документе.

Уточняется, что компания сможет привлекать соисполнителей в том случае, если сама будет выполнять не меньше половины объема госконтрактов в денежном эквиваленте.

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика со взрывчаткой. После этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава. По последним данным, в результате взрыва погибли четыре человека. Возбуждено уголовное дело о терроризме.

Российский лидер Владимир Путин назвал произошедшее на Крымском мосту терактом и указал на причастность к произошедшему украинских спецслужб.

14 октября стало известно, что Киевским районным судом Симферополя были арестованы пять подозреваемых в причастности к теракту.

До этого, 12 октября, в ФСБ сообщили о задержании восьми причастных к теракту. Среди фигурантов граждане России, Украины и Армении. Они причастны к переправке груза из Болгарии в грузинский порт Поти, а затем через Армению в Россию. Также среди подозреваемых граждане Грузии. Основным заказчиком теракта ФСБ назвала ГУР Украины.

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