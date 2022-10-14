В Совфеде призвали разобраться с облавами на призывников

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил о необходимости дать правовую оценку действиям должностных лиц, которые санкционируют «облавы» на «уклонистов» от мобилизации.

«Каждый такой сигнал должен быть проверен, и в случае подтверждения действиям должностных лиц, которые санкционировали такие «облавы», должна быть дана правовая оценка», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление члена СПЧ Кирилла Кабанова о том, что он намерен просить председателя СПЧ обратиться в органы прокуратуры для дачи правовой оценки «облав», в ходе которых повестки в военкоматы получают сотрудники предприятий, имеющих бронь.

10 октября президент России Владимир Путин отметил, что при проведении частичной мобилизации» наблюдается «достаточно бестолковщины». По его словам, если бы мобилизацию не объявили, то не увидели бы имевшихся проблем, они накапливались достаточно долго.

Также президент потребовал от губернаторов контролировать соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, включая выполнение соцгарантий.

До этого, 4 октября, министр обороны России Сергей Шойгу поручил Генштабу в кратчайший срок дать призывным комиссиям и военным комиссарам разъяснения по вопросу отсрочек в рамках частичной мобилизации.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ 21 сентября. Российский лидер подчеркнул, что решение принято для защиты суверенитета страны, ее территориальной целостности и обеспечения безопасности граждан.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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