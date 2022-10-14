Суд запретил строительство многоэтажного дома у озера Кашкадан в Уфе

Арбитражный суд Уральского округа удовлетворил требования прокуратуры признать недействительным договор аренды земельного участка на берегу озера Кашкадан в Уфе. Застройщик намеревался возвести многоэтажный дом.

В феврале 2015 года договор аренды был заключен между мэрией и предшественником нынешнего застройщика — ООО «Телекоминвест». Речь шла о территории площадью 2,6 га. Земли передали для завершения строительства торгово-развлекательного комплекса на улице Жукова. Объект не был сдан вовремя, после чего в июне 2020 года власти и застройщик подписали соглашение комплексного развития территории. По документам на участке планировалось строительство многоэтажного договора с паркингом. В декабре 2020 года мэрия заключила договор аренды участка для возведения дома, что противоречит требованиям градостроительного и земельного законодательства.

Нынешняя компания-застройщик ООО «Кашкадан» дважды добивалась отмены представлений прокуратуры в судах первой и апелляционной инстанций. Об этом сообщает ИА «МедиаКорСеть». Однако кассационная инстанция с этим не согласилась. Материалы направили на новое рассмотрение, после чего в 2022 году Арбитражный суд Башкирии вновь удовлетворил требование застройщика. Окончательное решение принял Арбитражный суд Уральского округа, который удовлетворил требования прокуратуры.