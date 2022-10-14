Пранкер Вован поведал о разговоре с западными политиками под видом Леонида Волкова

Российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вовану) и Алексею Столярову (Лексусу) удалось совершить «турне» по европейским странам с псевдо представителем ФБК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Леонидом Волковым (внесен в список физлиц-иноагентов). Об этом «Известиям» рассказал сам Кузнецов.

Роль Волкова исполнял Столяров.

«Проблема в том, что европейские политики не интересуются образами, для них это был хайп — общаться по антироссийской теме. Для них это важная веха, надо «поставить галочку». Даже в Австралии. Якобы «вот, мы провели разговор, поговорили с российской оппозицией». Конечно же, им на самом деле это не интересно — всерьез вникать в суть дела, как-то реально помогать, а просто для собственного пиара, «мы поддерживаем российскую оппозицию, мы такие демократические». <...> Нам удалось провести турне по европейским и тихоокеанским странам с псевдо Леонидом Волковым», — рассказал Кузнецов.

Кроме того, пранкер рассказал о случае, когда блогеры были «разоблачены» украинским политиком в ходе разговора.

13 октября был опубликован разговор пранкеров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Видео представлено в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube, разговор с дипломатом велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

В ходе беседы Кулеба заявил, что европейские государства недостаточно активно продвигают санкционную политику — приходится их заставлять. Он подчеркнул, что усилить позицию Украины помогут поставки оружия и расширение санкций разного рода.

Также глава МИД Украины признал причастность страны к взрывам в Крыму и Белгородской области, а также рассказал, что Киеву нужно $5 млрд в месяц. По его словам, ситуация нестабильная, поэтому конфликт необходимо завершить быстро.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Кулебу молодцом, ведь накануне президент Украины Владимир Зеленский «клялся» в интервью ВВС, что страна не причастна к взрывам, а под его заявлением про превентивные удары имелись в виду санкции. Кулеба же фактически признался в терроризме Киева.