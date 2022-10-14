Рябков указал на отсутствие интереса США в контактах с Россией по Украине

Москва не видит заинтересованности Вашингтона в контактах по Украине. Об этом 14 октября сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, контакты на различных уровнях прерваны американской стороной.

«Ни от каких контактов никогда не отказываемся», — подтвердил дипломат, отвечая на вопрос о том, считают ли в Москве целесообразными какие-либо контакты с США по Украине в принципе.

Замминистра добавил, что действуют рабочие каналы через посольства, телефонные разговоры.

«Если они считают, что другого не требуется, мы воспринимаем это как данность, как их позицию. Здесь нет места каким-либо инициативным шагам, предложениям. Мы никого ни о чем не просим», — констатировал он.

Как подчеркнул дипломат, для того, чтобы контакты имели смысл, необходим интерес всех сторон.

Ранее в пятницу Рябков обратил внимание на то, что США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не учитывают законные озабоченности России о прямых угрозах ее безопасности. Цели Вашингтона остаются прежними, он намерен любыми методами обеспечить глобальное доминирование страны.

13 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает перспектив переговоров с Западом в ближайшее время. Причиной он назвал враждебную к России позицию ряда стран.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал, что Россия никогда не отказывалась от предложений по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив никто не предлагает.

11 октября Рябков заявил о том, что Кремль будет вынужден предпринимать ответные, в том числе асимметричные меры в отношении стран Запада на фоне роста их вовлеченности в конфликт на Украине. Он также указал на опасность неконтролируемой эскалации.

10 октября президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал продолжать оказывать Украине поддержку, в том числе передать новейшие системы противовоздушной обороны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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