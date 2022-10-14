Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска
Мир
Эрдоган заверил в обеспечении безопасности создаваемого в Турции газового хаба
Мир
МИД указал на риск столкновения ядерных держав из-за действий США на Украине
Экономика
Danone выйдет из бизнеса по производству молочных продуктов в России
Мир
Лукашенко заявил о развязывании Западом гибридной войны против стран СНГ
Мир
Маск подтвердил невозможность постоянно оплачивать Starlink на Украине
Мир
Орбан указал на разделенность Европы по вопросу антироссийских санкций
Общество
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
Общество
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России
Мир
Нарышкин заявил о наличии у РФ разведданных по диверсии на «Северных потоках»
Мир
В ЕС возник дефицит средств на возмещение поставок оружия Украине
Мир
Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России по Карабаху
Сюжет:

В Госдуме указали на отсутствие демократии в США

Депутат Канаев: США привыкли действовать с позиции силы, демократии в этой стране нет
0
Фото: REUTERS/Tom Brenner
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США привыкли действовать с позиции силы, демократии в этой стране нет. Об этом 14 октября заявил депутат Госдумы Алексей Канаев.

Маск атакует: насколько прогнозы бизнесмена близки к реальности
Некоторым планам основателя компаний SpaceX и Tesla не суждено сбыться в ближайшие сотни лет, считают эксперты

Таким образом он прокомментировал новость о том, что американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск находится под следствием федеральных властей США в связи с его сделкой по приобретению Twitter.

«США привыкли действовать исключительно с позиции силы, а не по так называемым правилам, которые сами же придумали, которые сами же переписывают в угоду своим интересам — когда черное легко становится белым, а белое становится черным», — приводит слова Канаева «Дума ТВ» для «Известий».

Он отметил, что США очередной раз доказывают, что у них нет демократии.

«То, что происходит внутри страны, в частности, преследование того же Маска, и то, что США делали в других государствах, бесконечно развязывая войны на протяжении практический всей истории существовании Соединенных Штатов, только подтверждают это. Никакой демократии в США нет, не было, и есть только красивые лозунги, красивые слова, красивая легенда», — сказал депутат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ситуации с Маском США обязаны принести извинения за многолетние политизированные обвинения всех и каждого за пределами Штатов в «давлении государства на бизнес».

В конце апреля миллиардер заявил о покупке Twitter, однако 13 мая рассказал, что сделка о приобретении соцсети приостановлена. Маск утверждал, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены. 8 июля основатель SpaceX отказался от покупки.

30 июля бизнесмен подал встречный иск к Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке соцсети. Как отмечалось, 164-страничный иск подан после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

16 августа Business Insider сообщил о том, что Маск одержал победу в судебной тяжбе с Twitter по доступу к файлам со сведениями о спам-аккаунтах и ботах на платформе.

5 октября Twitter принял предложение Маска о покупке компании за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022