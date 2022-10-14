В Госдуме указали на отсутствие демократии в США

США привыкли действовать с позиции силы, демократии в этой стране нет. Об этом 14 октября заявил депутат Госдумы Алексей Канаев.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что американский миллиардер, совладелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск находится под следствием федеральных властей США в связи с его сделкой по приобретению Twitter.

«США привыкли действовать исключительно с позиции силы, а не по так называемым правилам, которые сами же придумали, которые сами же переписывают в угоду своим интересам — когда черное легко становится белым, а белое становится черным», — приводит слова Канаева «Дума ТВ» для «Известий».

Он отметил, что США очередной раз доказывают, что у них нет демократии.

«То, что происходит внутри страны, в частности, преследование того же Маска, и то, что США делали в других государствах, бесконечно развязывая войны на протяжении практический всей истории существовании Соединенных Штатов, только подтверждают это. Никакой демократии в США нет, не было, и есть только красивые лозунги, красивые слова, красивая легенда», — сказал депутат.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ситуации с Маском США обязаны принести извинения за многолетние политизированные обвинения всех и каждого за пределами Штатов в «давлении государства на бизнес».

В конце апреля миллиардер заявил о покупке Twitter, однако 13 мая рассказал, что сделка о приобретении соцсети приостановлена. Маск утверждал, что ему предоставили ложные данные о количестве фейковых аккаунтов. Бизнесмен собирался провести оценку данных по собственной методологии.

В июне Twitter согласился предоставить команде Маска доступ к обширному потоку внутренней информации, включающему более 500 млн твитов, публикуемых каждый день. При этом руководство компании сочло, что Маск использует запрос данных как предлог для выхода из сделки либо для снижения цены. 8 июля основатель SpaceX отказался от покупки.

30 июля бизнесмен подал встречный иск к Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке соцсети. Как отмечалось, 164-страничный иск подан после назначения пятидневного судебного процесса, в ходе которого суд определит, может ли бизнесмен отказаться от ранее анонсированной им сделки.

16 августа Business Insider сообщил о том, что Маск одержал победу в судебной тяжбе с Twitter по доступу к файлам со сведениями о спам-аккаунтах и ботах на платформе.

5 октября Twitter принял предложение Маска о покупке компании за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в течение нескольких недель.