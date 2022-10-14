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Лидеры стран СНГ объявили 2025 год в Содружестве годом 80-летия победы в ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Лидеры стран Содружества Независимых Государств поддержали предложение президента России Владимира Путина об объявлении 2025 года в СНГ годом 80-летия победы и единства в борьбе с нацизмом. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди по итогам заседания Совета глав государств Содружества.

«Принято решение объявить 2024 год годом волонтерского движения, 2025 год — годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и годом мира», — сказал он журналистам.

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Кроме того, по итогам саммита в Астане, который также проходит в этот день, главы государств утвердили пакет документов по углублению сотрудничества между странами.

Церемонию подписания объявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев как руководитель принимающей стороны. Ранее в Кремле сообщили, что к саммиту был подготовлен солидный перечень документов, среди которых, например, обновленная программа сотрудничества государств — участников СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Ранее в этот день Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом. Об этом он заявил, выступая на заседании Содружества Независимых Государств (СНГ) в узком формате.

Глава государства подчеркнул, что так страны СНГ послали бы сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток некоторых стран стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.

Ранее, 5 октября, Путин напомнил, что на Украине возвеличивали возрождение неонацизма и прославляли Адольфа Гитлера. Кризис в стране не наступил бы, если бы там не пытались «разорвать историю на части» и возродить нацизм на исторических землях России, указал российский лидер.

4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ужасным поддержку Евросоюзом киевского режима, который разрешает нацистам ходить со своей символикой и устраивать факельные шествия. Он добавил, что причиной этому является «короткая память» европейцев.

До этого, 16 мая, Путин отметил, что Запад поощряет разгул неонацизма на Украине. Он уточнил, что часто слышит разговоры о том, что экстремисты есть везде, однако, по его словам, только на Украине нацизм поощряется на государственном уровне.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск. Ключевые цели российских военных — освобождение Донбасса, денацификация и демилитаризация киевского режима.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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