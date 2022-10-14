Нарышкин рассказал о защите населения новых территорий РФ

Россия будет защищать население недавно присоединенных территорий с такой же решительностью, как и в случае с любой другой частью страны, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

«Отныне и навсегда это наша земля, это наши люди, и мы будем их защищать с такой же решительностью, как и любую другую часть нашей страны», — заявил Нарышкин на пресс-конференции по итогам ежегодной просветительской акции «Диктант Победы».

Он отметил, что Россия выполняет благородную, но опасную миссию освобождения русского народа Украины от неонацистской киевской власти. При этом добавив, что термин «русский народ» он использует не в этническом, а в историко-культурном смысле.

«Победа в этой схватке будет нелегкой, поскольку России противостоит целая группа агрессивных, озлобленных тоталитарно-либеральных режимов Запада, которыми жестко управляет Вашингтон», — подчеркнул директор внешней разведки РФ.

По его словам, российское общество всегда объединялось, чтобы разгромить врага. «Так было и в годы Великой Отечественной войны, так будет и сейчас», — отметил Нарышкин.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о вхождении освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. По результатам обработки 100% бюллетеней за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% граждан, в Херсонской области — 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

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