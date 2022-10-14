В Омске организуют 26 бесплатных ледовых катков

Бесплатные ледовые катки появятся во всех округах Омска. Об этом сообщает ИА «Город55» со ссылкой на городскую мэрию.

По данным властей, в каждом округе организуют по 4–6 спортивных площадок. Посещение катков будет бесплатным.

Безопасность сооружений, где планируется залить катки, проверяет департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта. Подготовка катков завершится до 1 декабря.

В начале октября дирекция Центрального парка культуры и отдыха в Волгограде сообщила, что на плавательном водоеме «Лагуна» будет оборудован большой каток. Площадка сможет работать даже при плюсовой температуре.