В Мариуполе сработала система ПВО

В Мариуполе сработала система противовоздушной обороны (ПВО), сбиты две ракеты, выпущенные вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 14 октября, сообщили в городской администрации.

«У нас отработала система ПВО в Приморском районе. Сбито две ракеты», — сказал собеседник ТАСС.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее, 13 октября, украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Петровскому району Донецка.

В тот же день стало известно об эвакуации 16 жителей Донецкой Народной Республики (ДНР). Речь шла о жителях Артемовска, города Соледар, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. Их эвакуировали в Первомайск ЛНР ночью из-за опасений, что украинские войска с коптеров могли вычислить позиции и ударить даже по мирному населению.

Также сообщалось, что ВСУ обстреляли поселок Русский Край, расположенный под Горловкой в ДНР. В результате погибли два мирных жителя.

11 октября глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что система ПВО в республике усиливается с учетом новых поставок западного оружия, попадающего в распоряжение ВСУ.

Специальная военная операция РФ по защите населения Донбасса началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ЛДНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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