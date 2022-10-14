Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России в карабахском конфликте

Президент РФ Владимир Путин счел неприемлемым заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы способствует дестабилизации на Кавказе через конфликт Армении и Азербайджана. Об этом он заявил 14 октября на саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

«Вместе с тем, конечно, я с удивлением прочитал некоторые комментарии президента Франции. Считаю, что в них отсутствует понимание самого хода конфликта. Поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [эти высказывания] неприемлемы», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что при возможности еще раз обсудит этот вопрос с французским лидером.

«В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него», — подчеркнул президент РФ.

Накануне Макрон в интервью каналу France 2 обвинил Россию в целенаправленном нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе якобы с целью дестабилизации ситуации в Кавказском регионе.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала заявление Макрона «вопиющим». Она указала, что «такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ».

14 октября на саммите СНГ в Астане Путин отметил необходимость по максимуму искать выходы из конфликтов на пространстве Содружества. Он также пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в России. Президент отметил, что встреча лидеров может пройти в любом российском городе в любое время.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.