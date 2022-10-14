Реклама
Прямой эфир
Армия
В ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска
Мир
Эрдоган заверил в обеспечении безопасности создаваемого в Турции газового хаба
Мир
МИД указал на риск столкновения ядерных держав из-за действий США на Украине
Экономика
Danone выйдет из бизнеса по производству молочных продуктов в России
Мир
Лукашенко заявил о развязывании Западом гибридной войны против стран СНГ
Мир
Маск подтвердил невозможность постоянно оплачивать Starlink на Украине
Мир
Орбан указал на разделенность Европы по вопросу антироссийских санкций
Общество
Правительство поручило восстановить Крымский мост до 1 июля 2023 года
Общество
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов России
Мир
Нарышкин заявил о наличии у РФ разведданных по диверсии на «Северных потоках»
Мир
В ЕС возник дефицит средств на возмещение поставок оружия Украине
Мир
Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России по Карабаху
Сюжет:

Путин назвал неприемлемыми заявления Макрона о роли России в карабахском конфликте

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин счел неприемлемым заявление французского коллеги Эммануэля Макрона о том, что Россия якобы способствует дестабилизации на Кавказе через конфликт Армении и Азербайджана. Об этом он заявил 14 октября на саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Астане.

«Вместе с тем, конечно, я с удивлением прочитал некоторые комментарии президента Франции. Считаю, что в них отсутствует понимание самого хода конфликта. Поэтому они прозвучали некорректно, я бы сказал даже — извращенно, поэтому [эти высказывания] неприемлемы», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что при возможности еще раз обсудит этот вопрос с французским лидером.

Чувство обострения: какую именно помощь просит Ереван у ОДКБ и РФ
И пойдет ли организация на силовое урегулирование конфликта Армении и Азербайджана

«В любом случае Россия всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты, в том числе и вопросы, связанные с Карабахом и вокруг него», — подчеркнул президент РФ.

Накануне Макрон в интервью каналу France 2 обвинил Россию в целенаправленном нагнетании обстановки на армяно-азербайджанской границе якобы с целью дестабилизации ситуации в Кавказском регионе.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала заявление Макрона «вопиющим». Она указала, что «такие выпады идут в русле антироссийской линии Запада на демонизацию России и свидетельствуют о попытках переноса конфронтационной логики с Украины на другие части постсоветского пространства, включая Южный Кавказ».

14 октября на саммите СНГ в Астане Путин отметил необходимость по максимуму искать выходы из конфликтов на пространстве Содружества. Он также пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна встретиться в России. Президент отметил, что встреча лидеров может пройти в любом российском городе в любое время.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года стороны при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022