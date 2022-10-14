В Москве продолжат развитие ценностно-ориентированного здравоохранения

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что Москва продолжает работу по развитию ценностно-ориентированной системы здравоохранения. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщается на сайте столичной мэрии.

Ракова отметила, что в столице в течение трех лет ведут масштабную работу по улучшению оказания онкологической помощи, отмечает агентство городских новостей «Москва».

«С этого года мы начали переход к ценностно-ориентированному здравоохранению. Мы приступили к разработке клиентских путей для онкозаболеваний — четко выстроенного процесса по всем этапам: от подозрения на злокачественное новообразование до пожизненного наблюдения после лечения», — приводит слова Раковой «Москва 24».

Новый стандарт онкологической помощи позволил объединить все технологические и кадровые ресурсы в одной месте. В каждом многопрофильном медицинском центре есть лаборатории, центры амбулаторной онкологической помощи и другие.

Отмечается, что был составлен рейтинг учреждений, сформированный из медицинских показателей и отзывов пациентов, уточняет сайт kp.ru. Среди лучших оказались Московский клинический научный центр им. А.С. Логинова, городская клиническая онкологическая больница № 1, Московская городская онкологическая больница № 62, а также другие медицинские организации.

Поясняется, что преимущество ценностно-ориентированной системы заключается в ее фокусировании на клиенте, когда акцент делается на конечном результате, а не на объеме предоставленной медицинской помощи, пишет НСН.

В сентябре специалисты назвали способы определения рака по изменениям в ротовой полости. По их словам, белые или красные пятна на деснах или языке могут сигнализировать о раке горла или ротовой полости. В редких случаях его можно заметить на миндалинах или в трахее.