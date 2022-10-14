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Больше 3,3 тыс. человек пострадали от укусов животных в Удмуртии

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Свыше 3,3 тыс. человек пострадали в результате нападений животных в Удмуртии с начала 2022 года. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Наибольшее количество укусов было зарегистрировано в Кизнерском, Завьяловском, Камбарском, Киясовском и Вавожском районах. Треть пострадавших — дети.

Всем гражданам, которые обратились в медицинские учреждения, предлагают пройти вакцинацию против бешенства. С начала года прививки поставили 3059 человек. От вакцинации отказались 120 человек. Еще 323 человека самовольно прекратили иммунизацию.

С начала 2022 года в Удмуртии выявили четыре случая бешенства. Опасное заболевание диагностировали у двух лисиц в Граховском и Киясовском районах. В Сарапульском районе бешенство выявили у кошки в селе Уральское и лисицы в деревне Степная. Владельцам домашних животных напоминают о необходимости проведения вакцинации против бешенства. Прививку можно поставить питомцу бесплатно во всех государственных ветлечебницах.

Днем ранее сообщалось о выявлении вспышки бешенства в Моршанском районе Тамбовской области. Вирус обнаружили на территории личного подсобного хозяйства в селе Ракша.

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