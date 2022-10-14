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Нарышкин допустил переговоры России с Западом на определенных условиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Между Россией и Западом могут пройти переговоры при определенных условиях. Об этом 14 октября заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

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«Возможны. Но при определенных условиях», — заявил он ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает перспектив переговоров с Западом в ближайшее время. По его словам, причиной этому является враждебная к России позиция других стран. При этом Песков отметил, что Турция, как и ряд других стран, продолжают попытки стать посредниками в этом вопросе.

Ранее в этот день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от серьезных предложений по контактам или переговорам, но вменяемых инициатив, по его словам, никто не предлагает.

Тогда же помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москве не поступало от Анкары предложение о проведении пятисторонних переговоров по Украине по официальным каналам. Предполагалось, что из западных стран в них примут участие США, Франция, Германия и Великобритания.

11 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Москва не получала по дипломатическим каналам конкретных предложений о переговорах с Западом в Стамбуле.

8 октября колумнист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир написал, что Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине. По его словам, соответствующее предложение уже было передано по дипломатическим каналам в Вашингтон. Отмечалось, что Анкара хочет стать посредником между Россией и Западом.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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