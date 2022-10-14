В ЛНР сообщили об отходе основных подразделений ВСУ из Артемовска

Основные подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на пятницу начали покидать Артемовск (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 октября сообщили в силовых структурах Луганской Народной Республики (ЛНР).

«По имеющимся в нашем распоряжении данным от местных жителей, основные подразделения ВСУ минувшей ночью начали покидать Артемовск», — цитирует ТАСС сообщение силовиков.

По данным спецслужб, к заходу в город готовятся союзные силы.

Утром в пятницу сообщалось, что разведка в ЛНР зафиксировала прибытие в район Артемовска боевой группы, в составе которой находятся иностранные наемники и украинские националисты. Они должны пресечь отступление украинских военных.

13 октября военный корреспондент «Известий» Денис Кулага сообщил о мощном наступлении российских сил под Артемовском. В наступлении были задействованы танки, авиация, артиллерия и пехота. На опубликованном видео видны взрывы по линии фронта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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