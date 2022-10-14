Два ребенка пострадали при наезде иномарки в Каменске-Уральском

Подросток и двухлетний ребенок пострадали в результате наезда автомобиля Opel Meriva на дороге в Каменске-Уральском (Свердловская область). ГИБДД устанавливает все обстоятельства происшествия.

ДТП произошло вечером 13 октября на улице Гагарина. По данным правоохранительных органов, на перекрестке с улицей Гагарина 14-летняя девочка с двухлетним ребенком на руках пыталась перейти дорогу по линии тротуара. В этот момент 61-летний водитель иномарки совершал поворот налево. Заметив детей, мужчина попытался затормозить, однако девочка упала на капот. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру».

Пострадавшие доставлены в больницу с множественными травмами. Водитель прошел проверку алкотестером, прибор показал отсутствие алкоголя в крови. Водительский стаж мужчины составляет почти 30 лет.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием трех легковых автомобилей в Якутии. Травмы получила десятилетняя пассажирка одной из иномарок.