Систему быстрых платежей встроят в интернет-банки

Система быстрых платежей (СБП) будет встроена не только в мобильные приложения, но и в интернет-банки крупных кредитных организаций. Об этом 14 октября говорится в сообщении на сайте Центрального банка России.

«Это позволит гражданам делать переводы как с помощью смартфонов, так и со стационарных компьютеров независимо от наличия мобильного приложения банка», — отметили в регуляторе.

ЦБ предложил внедрить новацию системно значимым банкам к 1 октября 2023 года.

С 1 апреля 2024 года участников СБП обязуют обеспечить переводы между юридическими лицами через систему.

«Кроме того, Банк России упрощает процедуру взаимодействия российских банков со своими иностранными партнерами при осуществлении трансграничных переводов через СБП», — заключили в регуляторе.

Как ранее в пятницу рассказали «Известиям» два источника на платежном рынке, новыми направлениями трансграничных переводов через СБП могут стать Армения и Казахстан. На данный момент работа с Арменией и Казахстаном находится лишь на начальном этапе.

В августе «Известия» сообщили, что российские банки пилотируют начисление зарплат через СБП. Сервис позволит переводить деньги по выбранным реквизитам, в их число входит как номер телефона, так и другие уникальные реквизиты гражданина (например, ИНН).