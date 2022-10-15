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Онколог назвал причины рака и перечислил меры профилактики рака молочной железы

Онколог Краcножон призвал женщин проводить самообследование для профилактики рака молочной железы
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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Всемирный день борьбы с раком молочной железы проводится ежегодно 15 октября. По этому случаю о причинах развития заболевания и способах профилактики «Известиям» рассказал заведующий отделением опухолей молочной железы и опухолей кожи клиники «РЖД-Медицина» (г. Санкт-Петербург), врач-онколог-маммолог высшей квалификационной категории Дмитрий Краcножон.

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По словам специалиста, на сегодняшний день рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место по отношению к другими злокачественным опухолям по распространенности среди женщин. При этом статистика говорит о том, что занимает РМЖ первое место во всех развитых странах и Россия не является исключением.

Говоря о причинах роста заболеваемости этим видом рака в XX веке, онколог обратил внимание на стремительное увеличение продолжительности жизни женщин в развитых странах.

«С другой стороны, эпидемиологи говорят о том, что у женщин увеличивается «эстрогеновое окно» — период женщины, когда происходит воздействие женских половых гормонов на организм. А эти гормоны причастны к возникновению рака молочной железы, хотя и не являются причиной его возникновения», — отметил Краcножон.

Также он указал на то, что женщины стали меньше рожать и чаще применять препараты для заместительной гормонотерапии, которые продлевают если не репродуктивный период, то период до менопаузы. Кроме того, косвенно на заболеваемость влияет регулярное употребление алкоголя и ожирение.

«Безусловно, что влияет в целом и ухудшение экологической обстановки. Канцерогены — вещества, вызывающие повреждения в здоровых клетках, всё чаще и чаще воздействуют на нас. В большинстве случаев мы не контролируем этот процесс воздействия, во всяком случае со счетчиками Гейгера в магазин большинство не ходит, равно как и не проводит химический анализ продуктов», — пояснил врач.

Для своевременного выявления РМЖ специалист рекомендует научиться проводить самообследование. На первый взгляд покажется, что это сложная процедура, однако это не так.

«После 45 осмотров себя женщина становится опытной и навык сохраняется на десятилетия. Получение такого опыта можно сравнить с тем, как молодые родители оценивают температуру воды, в которой купают ребенка, — если речь идет о первенце, то, конечно, используется градусник, для третьего ребенка в себе используется уже легкое касание рукой струи воды», — привел пример Краcножон.

Также женщинам после 42 лет желательно выполнять маммографию — рентгеновское исследование молочных желез. При наличии любых жалоб со стороны молочных желез необходимо обратиться к онкологу, который определит необходимый объем обследования.

Врач подчеркнул, что главным способом профилактики рака, в том числе рака молочной железы, является здоровый образ жизни. Он включает регулярную физическую активность, правильное питание, отказ от вредных привычек, минимизацию стресса и нормализацию веса. Вести полностью здоровый образ жизни сложно, но возможно придерживаться части его элементов, что заметно снизит риски возникновения рака, указал онколог.

«Статистика говорит о том, что за последние 50 лет лечение продвинулось существенно вперед — продолжительность жизни пациентов с диагнозом рака молочной железы существенно возросла, отчасти это связано с более ранней диагностикой, отчасти с появлением новых лекарственных средств. При 12-й стадии, особенно при 3-ей стадии, к сожалению, реже мы можем гарантировать полное выздоровление в большинстве случаев», — добавил Краcножон.

В сентябре врач-онколог Андрей Пылев рассказал, что с раком грудных желез могут столкнуться мужчины, которые страдают ожирением, курят и употребляют алкоголь. Специалист пояснил, что в группе риска любое состояние, ситуация, заболевание, характеризующееся повышением уровня эстрогена и снижением уровня тестостерона у мужчин.

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