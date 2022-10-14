Первый спорткомплекс возведут в Томаринском горокруге на Сахалине

Строительство первого спорткомплекса началось в Томаринском горокруге Сахалинской области. Объект возводят на территории села Ильинское, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Физкультурно-оздоровительный комплекс рассчитан на 144 посещения в день. Это быстровозводимое здание: строится каркас и обшивается трехслойными сэндвич-панелями. Простой и надежный способ для крытых спортсооружений», — рассказал глава областного министерства строительства Алексей Колеватых.

На реализацию проекта предусмотрено 205 млн рублей. В 2022 году из региональной казны выделили 64 млн рублей, в 2023-м на объект направят оставшуюся сумму. Как уточняет ИА SakhalinMedia, часть средств в размере 65 млн рублей будет выделена из федерального бюджета.

Подрядчик уже выполнил геодезическую разбивку основания и земляные работы, разработал грунт под подпорные стены и выполнил бетонирование фундаментных плит. Отставаний от графика нет. По данным управления капстроительства горокруга, проблем с поставкой стройматериалов не зафиксировано.