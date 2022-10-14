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В Китае официально раскрыли данные о рестайлинге модели Exeed LX

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Фото: соцсети
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В Китае рассказали, что бренд Exeed, входящий в Chery, готовится представить обновленный Exeed LX. Машина получит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 261 л.с. Кроме того, «младшая» версия кроссовера обзаведется новыми комфортными опциями. Об этом 13 октября сообщило издание «Китайские автомобили».

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Кроссовер получит новый передний бампер — по его краям будут вертикальные диодные полоски.

Автомобиль будет оборудован новыми спортивными сиденьями с вентиляцией, обогревом и памятью настроек под габариты водителя. Двойной 24,6-дюймовый экран управления оснастят новой интеллектуальной экосистемой Lion 5.0, которая трудится при поддержке флагманского чипа третьего поколения Qualcomm 8155.

В стандартное оснащение обновленного паркетника будет входить премиальная аудиосистема Sony, 64-цветная атмосферная подсветка и быстрая беспроводная зарядка для гаджетов мощностью 50 Вт.

Помимо двухлитрового мотора, обновленный Exeed LX получит другие силовые агрегаты. Версия с полуторалитровым двигателем будет сочетаться с вариатором, а мотор объемом 1,6 л будет работать с 7-ступенчатым «роботом». О полноприводной модификации «младшего» Exeed пока не сообщается.

6 октября в России представили новую версию кроссовера Exeed VX President Limited Edition. Новая комплектация флагмана бренда носит название President Limited Edition и отличается дизайнерскими решениями в экстерьере и интерьере. Машина получила новый эксклюзивный оттенок кузова — глубокий зеленый «Эмеральд» и новый пакет отделки экстерьера в бронзовом цвете. В него окрашена немного измененная решетка радиатора. Этот же оттенок приобретут надписи Exeed и декоративная накладка на заднем бампере. Стоимость автомобиля составила 5 649 900 рублей.

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