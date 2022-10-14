В Китае официально раскрыли данные о рестайлинге модели Exeed LX

В Китае рассказали, что бренд Exeed, входящий в Chery, готовится представить обновленный Exeed LX. Машина получит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 261 л.с. Кроме того, «младшая» версия кроссовера обзаведется новыми комфортными опциями. Об этом 13 октября сообщило издание «Китайские автомобили».

Кроссовер получит новый передний бампер — по его краям будут вертикальные диодные полоски.

Автомобиль будет оборудован новыми спортивными сиденьями с вентиляцией, обогревом и памятью настроек под габариты водителя. Двойной 24,6-дюймовый экран управления оснастят новой интеллектуальной экосистемой Lion 5.0, которая трудится при поддержке флагманского чипа третьего поколения Qualcomm 8155.

В стандартное оснащение обновленного паркетника будет входить премиальная аудиосистема Sony, 64-цветная атмосферная подсветка и быстрая беспроводная зарядка для гаджетов мощностью 50 Вт.

Помимо двухлитрового мотора, обновленный Exeed LX получит другие силовые агрегаты. Версия с полуторалитровым двигателем будет сочетаться с вариатором, а мотор объемом 1,6 л будет работать с 7-ступенчатым «роботом». О полноприводной модификации «младшего» Exeed пока не сообщается.

6 октября в России представили новую версию кроссовера Exeed VX President Limited Edition. Новая комплектация флагмана бренда носит название President Limited Edition и отличается дизайнерскими решениями в экстерьере и интерьере. Машина получила новый эксклюзивный оттенок кузова — глубокий зеленый «Эмеральд» и новый пакет отделки экстерьера в бронзовом цвете. В него окрашена немного измененная решетка радиатора. Этот же оттенок приобретут надписи Exeed и декоративная накладка на заднем бампере. Стоимость автомобиля составила 5 649 900 рублей.