В «Союзмолоке» рассказали о бизнесе Danone после заявления о передаче контроля

Заявление Danone о передаче контроля над бизнесом в РФ никоим образом не затрагивает потребителя, рассказал 14 октября «Известиям» генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов.

«Компания продолжает операционную деятельность, заводы работают, рабочие места сохранены, продолжаются бесперебойные поставки продукции, поэтому покупатель не заметит никаких изменений», — отметил он.

Белов уточнил, что Danone как публичная компания должна предупреждать обо всех своих действиях акционеров, поэтому было сделано такое заявление.

«В данный момент нет понятного механизма, как будет реализовано данное намерение — через механизм передачи менеджменту или поиска стратегического инвестора, — и когда это может быть сделано», — сказал он.

Как напомнил Белов, производитель молочных продуктов объявил о прекращении инвестиций в РФ и сворачивании рекламных кампаний несколько месяцев назад. По его мнению, с этой точки зрения решение может дать российскому подразделению больше возможностей для дальнейшего развития, но говорить в настоящее время о чем-то конкретном преждевременно.

Ранее в этот день стало известно, что французская продовольственная компания Danone решила передать контроль над бизнесом по производству молочных продуктов в России.

20 апреля сообщалось о прекращении поставок Danone в Россию продуктов Alpro и воду Evian. Тогда отмечалось, что бизнес компании в РФ будет переориентирован на базовые молочные продукты, детское и лечебное питание.

5 апреля компания заявила, что не собирается останавливать деятельность в России и уходить с российского рынка.

О приостановке инвестиционных проектов в РФ Danone сообщила 6 марта.

Некоторые иностранные компании с февраля приостановили деятельность в России или объявили об уходе с рынка РФ на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций.