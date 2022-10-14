Строительство газовых сетей началось в одном из микрорайонов Хабаровска

В микрорайоне Овощесовхоз в Хабаровске началось строительство сетей газораспределения для подключения частных домов. Об этом сообщает региональное правительство.

Как рассказал и.о. начальника отдела газификации комитета по топливно-энергетическому комплексу Павел Слинкин, в 2022 году предусмотрено строительство 3,5 км сетей. Это позволит газифицировать 74 дома, расположенных на улицах Абрикосовая, Виноградная, Ежевичная, Калиновая, Пихтовая, Кленовая, Кедровая, Листопадная, Прудовая, Ольховая, Черемуховая.

«В данном микрорайоне уже построено более километра распределительных газопроводов, жителями подготовлено 20 домовладений и еще десять завершают работы», — цитирует Слинкина ИА AmurMedia.

Всего в Хабаровске в 2022 году планируется подключить к газу 476 домов. Помимо микрорайона Овощесовхоз работы ведутся в микрорайоне Красная речка и в Индустриальном поселке. До конца 2024-го газ появится в 10 тыс. домовладений. Таким образом будет газифицирован почти весь частный сектор города.