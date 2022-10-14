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Danone отказалась от производства молочных и растительных продуктов в России

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Французская компания Danone сообщила о намерении отказаться от контроля своего бизнеса по производству молочных и растительных продуктов в России. Об этом 14 октября говорится в сообщении компании.

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«Danone сегодня объявляет о решении инициировать процесс передачи фактического контроля над своим бизнесом EDP (Essential Dairy and Plant-based) в России», — приводит RT сообщение компании.

Представители Danone пояснили, что данное решение считают лучшим вариантом для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров.

Отмечается, что списания составят до €1 млрд.

С начала 2022 года на бизнес EDP в России пришлось около 5% чистых продаж Danone, отмечает телеканал «360».

5 апреля Danone заявила, что не собирается останавливать деятельность в России и уходить с рынка РФ. 23 марта компания сообщила, что продолжит локальное производство основных молочных продуктов и продуктов детского питания на территории РФ.

В марте компания заявила о приостановке инвестиционных проектов на территории РФ, однако будет продолжать выпускать ряд товаров. Представители Danone отмечали, что в РФ планировалось сохранить производство свежих продуктов повседневного спроса и детского питания, сообщает телеканал «Звезда». Затем был приостановлен импорт в Россию минеральной воды Evian и продукции растительного происхождения Alpro, пишет сайт kp.ru.

Кроме того, Danone напомнила, что направит всю прибыль и дивиденды от бизнеса в РФ на гуманитарные цели, пишет НСН.

В России компания представлена брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Тёма», Nutrilon, «Малютка», напоминает сайт aif.ru.

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