Общегородские субботники отменили в Оренбурге из-за погоды

В Оренбурге решили отменить общегородские субботники из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на мэрию города.

Речь идет о субботниках, которые были запланированы на 14 октября. Проведению уборки помешают дожди и слякоть. В связи с этим администрация приняла решение отложить субботник.

Новую дату проведения мероприятий по наведению порядка в мэрии огласят позже.

Ранее губернатор Денис Паслер сообщил о санитарной расчистке лесополос вдоль трасс возле Оренбурга. За два сезона от мусора, валежника и сухостоя удалось очистить десятки километров. Выполненные работы позволят снизить риски заражения вредителями и возгорания.