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Дорожный ремонт завершили на двух улицах в Иркутске

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В Иркутске завершили ремонт дорог на улицах Александра Невского и Карпинская. Об этом сообщает городская администрация.

На улице Александра Невского подрядчик уложил новый асфальт, обустроил тротуары, установил бордюры и ограждения, нанес разметку. Согласно контракту, он должен был сдать объект к 30 ноября, но работы удалось завершить раньше.

На улице Карпинская в порядок привели участок протяженностью более 5 км, пишет ИА IrkutskMedia. Здесь тоже заменили дорожное покрытие, установили гранитные бордюры и обустроили тротуары. Кроме того, на Карпинской появились девять остановочных павильонов для ожидания общественного транспорта.

В 2023 году мэрия намерена проработать вопрос о запуске школьного автобуса по Карпинской. Он будет доставлять к месту учебы детей, проживающих в садоводствах на Плишкинском тракте и микрорайоне Славный. Ранее запуск автобуса был невозможен из-за плохого состояния дороги.

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