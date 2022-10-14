Синоптики прогнозируют дожди и сильный ветер в выходные на Ставрополье
Жителей Ставропольского края предупредили о дождях, которые ожидаются в выходные. Также в регионе усилится ветер.
Согласно прогнозам, до конца суток 14 октября осадки не ожидаются. Температура воздуха составит до +20 градусов. При этом на Ставрополье возможен туман.
Дожди начнутся в ночь на субботу, 15 октября. Осадки продолжатся в течение всего дня, температура воздуха составит около +19 градусов, пишет NewsTracker.
В воскресенье, 16 октября, вновь ожидаются дожди с туманом, температура воздуха опустится до +15 градусов. Скорость порывов ветра составит до 18 м/с. Жителям региона рекомендуют обходить стороной шаткие конструкции и деревья.
Ранее в этот день сообщалось, что постоянный снежный покров образовался в половине азиатской части России. Речь идет о Якутии, северной половине Красноярского края, Чукотке, Магаданской области.