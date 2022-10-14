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На поддержку задержанных на Украине дальнобойщиков направят 1,6 млрд рублей

Правительство выделило более 1,6 млрд рублей на поддержку российских дальнобойщиков, задержанных на Украине
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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Правительство выделило более 1,6 млрд рублей на поддержку российских дальнобойщиков, у которых конфисковали автомобили на Украине. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Выделенное финансирование позволит перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги по перевозке товаров», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Всего на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Отмечается, что стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по каско не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причиненный из-за военных мероприятий.

Ответственность за распоряжение выделенными средствами возложена на Минтранс РФ.

В сообщении также уточняется, что оказать поддержку пострадавшим автоперевозчикам Мишустин поручил по итогам состоявшегося 29 августа заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Ранее, весной 2022 года, сообщалось, что около 30 дальнобойщиков, перевозивших по контракту товары в Россию через Украину, застряли на границе. На таможенном пункте «Ужгород-центральный» у них конфисковали транспорт и забрали все документы.

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