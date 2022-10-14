В музее-панораме «Бородинская битва» проведут экскурсии и лекции в честь юбилея

В столичном музее-панораме «Бородинская битва» 16 октября проведут экскурсии и лекции в честь 60-летнего юбилея учреждения. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Сейчас это один из крупнейших центров изучения эпохи Отечественной войны 1812 года. Учреждение активно занимается наукой и просвещением, использует в работе современные технологии. В его фондах хранится почти 45 тыс. предметов, в том числе документы, рукописи и произведения искусства того времени», — отметила вице-мэр.

В рамках познавательной программы сотрудники музея проведут экскурсию «За кулисами панорамы», во время которой расскажут историю панорамы «Бородино» — одной из самых больших в мире картин. Участники экскурсии смогут увидеть полотно на расстоянии вытянутой руки.

Кроме того, в музее пройдет лекция «Вокруг света с панорамой». Слушатели узнают о том, как появился такой жанр, о его развитии и эффекте присутствия, который он создает. В ходе другой лекции — «Форма времени. Советский модернизм в архитектуре» посетителей познакомят с альтернативными проектами здания музея и художественными приемами архитекторов-шестидесятников.

Для посещения мероприятий нужно купить билет и зарегистрироваться по телефону.

Музей-панорама «Бородинская битва» открылся в октябре 1962 года. Его главный экспонат — панорама «Бородино», написанная художником Францем Рубо. Картину планируется отреставрировать, и сделать это решено по отечественной технологии — без демонтажа полотна. При этом закрывать музей не придется, все работы будут проходить при посетителях.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.