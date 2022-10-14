Променад вдоль Красраба в Красноярске начнут обустраивать в 2023 году

В Красноярске в 2023 году стартует обустройство променада вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новое пространство для прогулок появится на участке от Предмостной площади до сквера Мебелева. В проекте предусмотрены зоны для тихого отдыха и кафе с уличными террасами.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, также проект включает озеленительные работы, отдельно будет выделена зона около мемориального комплекса «Сибирский каторжный путь». Кроме того, на территории создадут детские игровые пространства.

Благоустройство променада включено в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды».

В августе в Красноярске стартовал второй этап благоустройства озера-парка «Октябрьский». До конца года на территории должны обустроить детскую площадку «Рыба и муравей», «Домик хоббита», а также тропу здоровья.