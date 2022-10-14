Из-за землетрясения в Улан-Удэ обследуют здания и дома

Мобильные группы администрации Улан-Удэ приступили к обследованию зданий и жилых домов после землетрясения в акватории Байкала. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщается в Telegram-канале городской мэрии.

Подземные толчки зафиксировали в акватории Байкала на территории Иркутской области ранее 14 октября. Магнитуда составила 5,8. Эпицентр находился в 33 км западнее населенного пункта Посольское Кабанского района Бурятии.

Толчки ощутили на территориях 12 муниципальных образований республики, пишет REGNUM. В штатном режиме работают объекты ЖКХ, энергетики, социально значимые объекты. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступали. По предварительным данным, аварийных ситуаций в городе из-за землетрясения не зафиксировано. Между тем обследование зданий продолжается, отмечает НСН.

Для обследования объектов в населенных пунктах Бурятии задействовали 125 рабочих групп, отметили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Землетрясение произошло также в Иркутске. В зависимости от района магнитуда могла доходить до 5,6–5,9, сообщает телеканал «360». Эпицентр пришелся на город Бабушкин в 90 км от Иркутска.

В самом Иркутске землетрясение оценили примерно в 4 балла, что считается умеренным. Спасатели развернули оперативный штаб и организовали взаимодействие с диспетчерскими службами для помощи местным жителям, отмечает телеканал «Звезда».