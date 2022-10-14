Жительницу Омской области госпитализировали с ожогами от уксуса

Полиция в Омской области проводит проверку по факту инцидента, в результате которого 38-летняя женщина получила химические ожоги уксусом. Пострадавшая госпитализирована.

Инцидент произошел в поселке Индейка Калачинского района. По данным правоохранительных органов, женщина распивала спиртное вместе с сожителем. В какой-то момент местная жительница перепутала бутылки и выпила уксус. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Пострадавшую доставили в больницу с ожогами полости рта и пищевода.

11 октября сообщалось об отравлении четырехлетнего ребенка ртутью в Кувандыке. Мальчик заметил на диване термометр и раскусил его, оставшись в комнате без родителей.