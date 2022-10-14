Особняк XIX века отреставрируют в Казани

В Казани отреставрируют здание учительской семинарии 1873 года постройки. Трехэтажное здание на улице Шигабутдина Марджани на берегу озера Кабан является объектом культурного наследия Татарстана.

В документах, опубликованных на сайте госзакупок, обозначено требование провести реставрационные работы и приспособить объект для современного использования, отмечает Inkazan.ru. Подрядчик должен будет благоустроить территорию, сделать ливневую канализацию, отремонтировать сети наружного освещения, отремонтировать крышу, фасад, заменить перекрытия и инженерные системы.

На разработку проекта реставрации выделено порядка 8,2 млн рублей. Заказчиком работ выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Специалисты должны разработать документацию до 1 апреля 2023 года.

ИА «Татар-информ» пишет, что здание было построено в историческом районе Старо-Татарской слободы. Оно предназначалось для проживания студентов и преподавателей училища. Сейчас собственником здания является Казанский колледж технологии и дизайна. Общая площадь объекта — более 5,3 тыс. кв. м.

В начале сентября сообщалось, что власти Татарстана объявили о поиске подрядной организации, которая разработает проект реставрации дома Оконишникова. Сейчас в здании располагаются Союз писателей Татарстана и Татарское агентство интеллектуальной собственности. Дом Оконишникова возвели в начале XX века, сейчас здание является объектом культурного наследия.