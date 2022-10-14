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Глава МИД Украины Кулеба заявил, что конфликт с Россией закончится дипломатией

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что конфликт Киева и Москвы может закончиться дипломатией. Об этом он сказал в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

«Конечно, всё закончится дипломатией. Моя задача как министра иностранных дел работать таким образом, чтобы Украина вышла на эти переговоры с максимально сильных позиций… Но мы все понимаем, что баланс за столом переговоров будет определен ситуацией на поле боя и ситуацией в экономике России», — отметил министр, думая, что беседует с экс-послом США в РФ Майклом Макфолом.

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Он также выразил мнение, что русские предложат переговоры, когда поймут, что проигрывают и нуждаются в паузе. Но, как утверждает Кулеба, это будет означать, что переговоры для Киева невыгодны.

По его словам, антироссийские санкции и поставки оружия Украине способствуют улучшению позиций Киева при потенциальных контактах с Москвой.

Разговор российских пранкеров с Кулебой был опубликован 13 октября. Видео представлено в новом выпуске авторской программы «Шоу ВиЛ» на Rutube, разговор с дипломатом велся от имени бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Как рассказал Кузнецов, им удалось выйти на Кулебу через украинских политиков. Он также обратил внимание на то, что во время разговора затрагивалась тема призывов США к украинцам работать с африканскими странами «для противодействия там России». При этом Кулеба осознает бессмысленность поручения, но делает всё, что ему говорят американские политики.

В ходе беседы Кулеба заявил, что европейские государства недостаточно активно продвигают санкционную политику — приходится их заставлять. Он подчеркнул, что усилить позицию Украины помогут поставки оружия и расширение санкций разного рода.

Тогда же глава МИД Украины признал причастность страны к взрывам в Крыму и Белгородской области, а также рассказал, что Киеву нужно $5 млрд в месяц. По его словам, ситуация нестабильная, поэтому конфликт необходимо завершить быстро.

После публикации видео по поводу заявления Кулебы о причастности Киева к взрывам в РФ высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала его молодцом, ведь накануне президент Украины Владимир Зеленский «клялся» в интервью ВВС, что Украина не причастна к взрывам, а под его заявлением про превентивные удары имелись в виду санкции.

11 октября пранкеры пообщались с Андреем Ермаком, главой офиса президента Украины, который рассказал, что поддержка Украины со стороны Вашингтона составляет около 70% от возможного, в то время как Лондон помогает Киеву на 100%.

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