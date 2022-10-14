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Новые стулья закупят за 2,7 млн рублей для филармонии в Оренбурге

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В Оренбурге ведется поиск подрядчика, который поставит в филармонию новые театральные стулья. Максимальная стоимость контракта составляет 2,7 млн рублей.

Для учреждения потребуются стулья двух видов — 24 двухместные и 34 трехместные секции. Каркас стульев должен быть выполнен из массива бука с применением резьбы. На подлокотниках требуется декоративная фрезеровка с торцевой части, пишет 56orb.ru. Согласно условиям контракта, ножки должны быть обтянуты мягкой подбивкой на основе войлока, чтобы не допустить повреждение напольного покрытия.

Тендер был опубликован на сайте госзакупок, пишет «Урал56.Ру». Заявки на участие собирали до 13 октября. Первую часть заявок заказчик рассмотрит 17 октября, вторую — 18 октября. Итоги торгов будут подведены 19 октября.

Поставщик должен передать образец кресла заказчику для согласования заказа. Доставить товар необходимо в течение пяти дней с момента получения заявки.

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